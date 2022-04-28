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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Azerbaycan Dostluk Nişanı verildi

AA - Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Azerbaycan Dostluk Nişanı verildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Dostluk Nişanı" ile ödüllendirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Dostluk Nişanı" ile ödüllendirildi.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu'na söz konusu nişan, Azerbaycan'ın ekonomik kalkınmasına katkıları, girişimcilik alanındaki çalışmaları ve Türkiye-Azerbaycan iktisadi ilişkilerinin geliştirilmesi için yaptığı faaliyetlerden dolayı, Aliyev tarafından verildi.

Hisarcıklıoğlu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Azerbaycan'ın ekonomik kalkınmasına katkımız ve girişimcilik alanındaki çalışmalarımızdan dolayı şahsımı 'Dostluk Nişanı' ile onurlandıran Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e Türk iş dünyası adına şükranlarımı sunuyorum."

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi

İlham Aliyev, Azerbaycan, Türkiye, Türk, Ekonomi, Haberler

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