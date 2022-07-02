TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, temaslarda bulundu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Hisarcıklıoğlu, kentteki programları kapsamında valiliği ziyaret etti. Burada Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu, ziyaret defterini imzaladı. Ziyarette Hisarcıklıoğlu, Vali Pehlivan'a "Cihan Harbi'nde Türkler" adlı kitabı, Pehlivan da Hisarcıklıoğlu'na çini anı tabağı hediye etti. Hisarcıklıoğlu, ziyaretin ardından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaretinde, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ve ilçe oda yetkilileriyle görüştü. Burada Mersin İli Oda ve Borsaları Müşterek Toplantısı'na katılan Hisarcıklıoğlu, talep ve sorunları dinledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, daha sonra Mersin Ticaret Borsası'nı (MTB) ziyaret etti. MTB Başkanı Abdullah Özdemir tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu, borsa üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Programlarını tamamlayan Hisarcıklıoğlu, kentten ayrıldı. AA / Aleyna Coşkun - Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

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