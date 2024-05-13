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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi Doğru Bir Adım

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin enflasyonla mücadelede doğru bir adım olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, paketin daha da güçlendirilebileceğini ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin enflasyonla mücadelede doğru yönde atılan bir adım olduğunu belirterek, "Alınacak ilave tedbirler, önümüzdeki dönemde açıklanacağı ifade edilen reform adımları ve bir izleme sistemi kurulmasıyla bu paket daha da güçlendirilebilecektir." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuoyuyla paylaştığı "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonla mücadelenin tüm Türkiye'nin birinci önceliği olması ve bütçe disiplininin bu mücadeleyi desteklemesi gerektiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcı'mız Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı'mız Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni olumlu buluyoruz. Doğru yönde atılan bir adımdır. Alınacak ilave tedbirler, önümüzdeki dönemde açıklanacağı ifade edilen reform adımları ve bir izleme sistemi kurulmasıyla bu paket daha da güçlendirilebilecektir. Açıklanan tasarruf ve verimlilik paketinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Ekonomi

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