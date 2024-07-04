TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu İnegöl'de ihracatın yıldızlarıyla buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasının (İTSO) ev sahipliğinde düzenlenen "İhracatın Yıldızları" programında dereceye giren firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.

İTSO tarafından bir restoranda düzenlenen ödül töreninde, İnegöl'de ihracat yapan firmalardan mobilya, otomotiv yan sanayi, tekstil, makine ve metal, orman ürünleri ve gıda ile kimya sektörlerinde ilk 3'e girenlere ödülleri verildi.

Hisarcıklıoğlu, törende, İnegöl'ün mobilyada dünyada bir marka haline geldiğini söyledi.

İnegöl'ün dünyada tanınmasından gurur duyduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Yine tekstil alanında da İnegöl'ümüz hızla gelişiyor. Ayrıca pek çok kaliteli tarımsal üretim de var burada bizim İnegöl'ümüzde. Adeta ekmeğini taştan çıkartan, dünyaya ismini duyuran İnegöl'ün girişim gücüyle yani sizlerle iftihar ediyorum." diye konuştu.

İnegöl'ün ihracat konusunda da çok önemli bir değer olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Özellikle İnegöl ihracatta çok önemli ve değerli ülke için. Aynı zamanda sizlerin yaptığı bu katkı da İnegöl'ümüzü zenginleştiriyor. 1,5 milyar dolara ulaşan ihracatıyla İnegöl sadece yurt içinde değil, yurt dışında da marka haline gelmiş durumda. Türkiye'nin en çok ihracat yapanlar listesinde beş İnegöllü firmamız yer almaktadır. Şimdi İnegöl Ticaret Sanayi Odamız bugün güzel bir işe daha imza atıyor. İnegöl markasını tüm dünyaya duyuran İnegöl'ün yıldızlarını yani ihracatçılarımızı ödüllendiriyor. Zaten kültürümüz ne diyor, marifet iltifata tabiidir. İnegöl ekonomisine sağladıkları katkıdan dolayı fazlasıyla hak ettikleri ödüllerini alacak tüm girişimci kardeşlerimin yürekten kutluyorum."

Hisarcıklıoğlu, 20 yıl önce dünyada mobilya ihracatında Türkiye'nin adının geçmediğini aktararak, "Ama bugün Allah'a çok şükür Türkiye mobilya ihracatında dünyada 11'inci sıraya geldi. Mobilya da dış ticarette fazla vererek ülkemize net döviz kazandırmaktadır. Kilogram başına ihracat değeri de genel ortalamanın tam iki katı üstünde yer almaktadır. Başarının mimarı olan siz değerli girişimci iş insanlarımızı firmalarımızı yürekten kutluyorum." dedi.

İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ da İnegöl'ün sadece Türkiye'nin değil dünya ticaretinin de önemli merkezlerinden biri olma yönünde hızla ilerlediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"2023 yılında 1448 firma ile 1 milyar 482 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren İnegöl, 1 milyar 172 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek ülkemiz için modern şehir olma geleneğini sürdürmüştür. Dış ticaret hacmimiz ise 1 milyar 792 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu başarılarla dış ticaret fazlası rakamlarımıza göre Türkiye genelinde 8 sırada, ihracat rakamlarına göre ise 18. sırada yer almaktayız. Bu başarı şüphesiz ki şehrimizin sanayicileri ve ihracatçılarının azmi, kararlılığı ve yenilikçi. Yaklaşımlarının bir sonucudur."

Programa İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, bazı siyasi partilerin Bursa milletvekilleri ile iş insanları katıldı.

Programın sonunda Hisarcıklıoğlu'na kendi adının yer aldığı İnegölspor ve imzalı Türkiye Milli Takımı formaları hediye edildi.