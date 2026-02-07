TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Birliğin kuruluşunun 74'üncü yılı nedeniyle mesaj yayımladı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Birliğin kuruluşunun 74. yılında da aynı ruh ve heyecanla, "güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi" için çalışmaya, üyelerinin sorunlarını takip etmeye ve çözüm üretmeye devam ettiklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un kuruluşunun 74'üncü yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Birliğin 74 yıldır aynı heyecan ve coşkuyu taşıdığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için çalışmaya, üyelerimizin sorunlarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam ediyoruz. TOBB olarak sadece Türkiye'de iş dünyasının sesi olmakla kalmıyor, dünyada da ülkemizi ve iş dünyamızı temsil etmenin onurunu taşıyoruz. Küresel iş dünyasının zirvesinde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Üretim ve yatırımla büyüyen, istihdamla güçlenen, ihracatla dünyaya açılan bir Türkiye misyonundan asla vazgeçmedik."

TOBB'un, 367 oda ve borsası ve 2 milyonu aşkın üyesiyle, ülkenin kalkınmasına destek veren, geleceğine yatırım yapan "büyük bir aile" olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Birliğimizin temellerini atan, bugüne gelmesinde emeği olan tüm mensuplarımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyor, tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, vefat edenleri rahmetle yad ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.