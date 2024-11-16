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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gaziantep Türkiye'nin Gururu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gaziantep Türkiye'nin Gururu
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'in girişimciler için önemli bir merkez olduğunu belirterek, İstasyon Gaziantep'in açılışında yaptığı konuşmada kentin Türkiye'nin gurur duyduğu iller arasında yer aldığını vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'in Türkiye'nin gurur duyduğu illerden biri olduğunu söyledi.

Kent merkezinde yapılan ve girişimcilerin yetişeceği İstasyon Gaziantep'in açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, merkezin hayırlı olması diledi.

Hisarcıklıoğlu, "Burada bu istasyonların harekete geçmesini sağlayanlara teşekkür ediyorum. Gaziantep girişimcilik merkezi. Türkiye'nin gurur duyduğu illerden bir tanesi Gaziantep'tir. Girişimcilerin bir araya geldiği ekosistemin olduğu bir yer. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de İstasyon Gaziantep'te önemli işlere imza atılacağını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de merkezin hayırlı olmasını dileyerek katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Ekonomi
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