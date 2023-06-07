TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Fuarcılık sektörü ekonominin büyümesinde hayati rol üstleniyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, fuarcılık sektörünün ekonominin büyümesinde hayati bir rol üstlendiğini belirterek, dünyanın en eski ekonomik ve sosyal etkileşim faaliyeti olan fuarcılık sektörünün global ticaretin kalbi, üretim ve ihracatın en önemli itici gücü olduğunu bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonominin büyümesinde fuarcılık sektörünün hayati bir rol üstlendiğini belirterek, global ticaretin kalbi, üretim ve ihracatın en önemli itici gücü olan fuarcılık sektörünün dünyanın en eski ekonomik ve sosyal etkileşim faaliyeti olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Uluslararası Fuarlar Birliği (UFI) tarafından kutlanan 7 Haziran Dünya Fuarcılık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ekonominin büyümesinde fuarcılık sektörünün hayati bir rol üstlendiğini belirtti.

Fuarcılık sektörünün sanayi ve ticaret hacminin artmasındaki önemine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Global ticaretin kalbi, üretim ve ihracatın en önemli itici gücü olan fuarcılık sektörü esasında dünyanın en eski ekonomik ve sosyal etkileşim faaliyetidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de fuarcılık sektörünün yılda 400'ü aşkın fuar, 30 milyona yakın ziyaretçi sayısı ve yıllık 60 binden fazla katılımcıyla sektörlerin ve ekonominin buluşma noktası olduğunu vurgulayarak, " Türkiye'de fuarcılık endüstrisinin gelişmesi için çalışan fuar düzenleyicilerimizin, fuar merkezi işletmecilerimizin, tedarikçilerimizin ve bu ekosistemde yer alan tüm paydaşlarımızın Dünya Fuarcılık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.