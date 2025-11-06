TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Yönetiminde Yer Almaya Devam Ediyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Odalar Birliğinin (Eurochambres) 2026-2027 dönemi başkan, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri seçimini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu seçimin Brüksel'de yapıldığını ifade etti.

Başkan vekili olduğu Eurochambres 2026-2027 dönemi başkan, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri seçimini gerçekleştirdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Mevcut Başkan Vladimir Dlouhy yeniden seçildi. Eurochambres'de Başkan Vekili olarak iş dünyamızı temsil etmeye devam edeceğim. Ne mutlu ki TOBB olarak tüm bölgesel, küresel kurum ve kuruluşların yönetimine seçiliyor, ülkemizi ve iş dünyamızı temsil etme onurunu yaşıyoruz."