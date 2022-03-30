TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yeşil Mutabakat süreci, Türkiye'nin yeni bir kalkınma ve zenginleşme gündemi olarak kabul görmeli." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen ve kendi alanında dünyada ilk olan "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nın açılış töreni ATO Cogresium'da yapıldı.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin yarınların inşasında önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

İklim değişikliği gündeminin dünyada ilk sıralara yerleştiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na döndüğünü aktardı.

Hisarcıklıoğlu, Paris İklim Anlaşması'nın önemine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de geçtiğimiz yıl 2053 yılını net sıfır emisyona ulaşacağımız yıl olarak en yetkili ağızdan açıkladık. Bu sene finansal sistemde de bir nevi yeşillenme yılı olacak. AB'nin yeşil yatırım standartlarına ilişkin sınıflandırma çalışması, bu süreci biçimlendirecek. Hangi tür yatırımların yeşil olup desteğe uygun olduğu, hangilerinin ise teşvik kapsamı dışında kalacağı ortaya çıkacak. Yeşil yatırımların finansal sisteme erişimi ucuzlayacak ve kolaylaşacak. Artık bankalar şirketlerden karbon ve su ayak izini belgelendirmelerini talep edecek."

Hisarcıklıoğlu, uluslararası finansal piyasaların artık yeşil yatırımlara doğru yöneleceğini belirterek, Türkiye'nin yeşil yatırım portföyünü hızla büyütmesinin, ülkeye daha uygun şartlarda yabancı yatırım çekebilmek için önemli hale geleceğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "Yeşil Mutabakat süreci Türkiye'nin yeni bir kalkınma ve zenginleşme gündemi olarak kabul görmeli." dedi.

Firmaların karbon salımlarını azaltmalarını teşvik edecek sistemlere ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, karbon fiyatlaması sisteminin aynı zamanda sanayi politikasını ve önceliklerini belirlemek anlamına geldiğini söyledi.

"Togg iklim değişikliğiyle mücadelede fark oluşturacak"

Hisarcıklıoğlu, Yeşil Mutabakat sürecinin Türkiye'nin yeni kalkınma stratejisi olduğuna işaret etti.

Bugüne kadar ilerleme, zenginleşme, büyüme denildiğinde, milli gelire ve büyüme oranına bakıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan sonraysa, o büyümenin nasıl sağlandığı, tabiata ve gezegene verdiği hasar da dikkate alınacak. AB firmaları buradaki tedarikçilerinin karbon ayak izi ve atık yönetimini dikkate almaya başladı bile. Firmalarımızın daha kapsamlı bir çerçeveye, yol haritasına ve onların yeni ortama intibakını sağlayacak bir bütçeye ihtiyaçları var. Zira sermaye yoğun bir iktisadi dönüşüm süreciyle karşı karşıyayız. Daha fazla yatırıma ve bunun için de sermaye ve mali kaynağa ihtiyacımız var."

Togg'un doğuştan yeşil ve sürdürülebilir bir marka olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, Togg'un iklim değişikliğiyle mücadelede fark oluşturacağını vurguladı.