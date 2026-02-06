Haberler

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, deprem acılarını unutmamak ve gelecekteki felaketleri önlemek için depreme dirençli kentler inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türk İş Dünyası Konut Seferberliği kampanyası hakkında bilgi verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden üç yıl geçtiğini anımsatarak, "Aynı acıları yeniden yaşamamak için, depreme dirençli kentler ve güvenli yapılar dışında bir seçeneğimiz yok." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, NSosyal hesabından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Tarifsiz acının üzerinden üç yıl geçtiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Hiçbir sözün merhem olmadığı yürek yakan görüntülere şahitlik ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ülkemizdeki deprem gerçeğini unutmayalım. Aynı acıları yeniden yaşamamak için, depreme dirençli kentler ve güvenli yapılar dışında bir seçeneğimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak depremden etkilenen iller için başlattıkları "Türk İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası" kapsamında, 1000 kalıcı konut projelerinin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Malatya, Kahramanmaraş, Hatay Antakya ve İskenderun'da bulunan 750 konutun kuralarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından noter huzurunda çekildiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Adıyaman'daki 250 konutun kuraları ise yakında çekilecek. Her zaman milletimizin yanındayız. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

