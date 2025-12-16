Haberler

Hisarcıklıoğlu; "Denizli Ticaret Odamız vermiş olduğu hizmetlerle 5 yıldıza sahip"

Hisarcıklıoğlu; 'Denizli Ticaret Odamız vermiş olduğu hizmetlerle 5 yıldıza sahip'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Denizli Ticaret Odası'na ziyarette bulundu ve 2026 yılı projeleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Denizli'ye yaptırılan okulları da açtıklarını duyurdu ve yüksek faiz oranlarıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Denizli ziyareti kapsamında Denizli Ticaret Odası'nda üyerle bir araya geldi. DTO yönetimini çalışmalarından dolayı tebrik eden Hisarcıklıoğlu; "Denizli Ticaret Odamız vermiş olduğu hizmetlerle 5 yıldıza sahip" dedi.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Denizli ziyareti kapsamında DTO üyeleriyle de bir araya geldi. Ziyarete, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, DSO Başkanı Selim Kasapoğlu ve iş adamları katıldı.

"2026 yılı DTO projelerini uygulama yılı olacak"

Toplantının açılış konuşmasında DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "2025 yılı Denizli Ticaret Odasının projelendirme yılı oldu. İnşallah 2026 yılı ise üretmiş olduğumuz projelerin uygulanma yılı olacağını buradan ilan ediyoruz. Bunlardan birisi Denizli'ye uzun yıllar hizmet vermesini arzu ettiğimiz yeni Denizli Ticaret Odası Binasının temelini atmak. İnşallah binamızın temelini ocak ayı içerisinde atacağız. Başka bir projemiz ise Ticaret Odası önderliğinde bin 200 dönümlük bir arsa tahsisi için gayretlerimiz devam ediyor. Bu arsa içerisinde kusursuz bir gıda sanayisi bölgesi ve geri dönüşüm sanayi bölgesi oluşturacağız. Bu projenin maliyeti milyar TL'leri buluyor. Deprem ve pandemi dönemlerinde en hızlı çözümler üreterek bizlere destek olan Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederim. Ayrıca Denizli ve ilçelerinde yaptırılan TOBB okullarının açılışlarını gerçekleştirdik. Başkanız Rıfat Hisarcıklıoğlu'na Denizli'ye vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"TOBB tarafından Denizli'ye 6 okul yaptırıldı"

Denizli'ye hayırlı işler için geldiklerini ifade eden TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise "TOBB olarak Buldan, Sarayköy ve Babadağ'a yaptırdığımız okulların açışlarını yapmak için geldik. Denizli'de geçen yıl açılışını yaptığımız Merkezefendi'deki okulumuzun açılışını yapmıştı. İnşallah yakın zamanda Acıpayam ve Tavas'ta da inşaatımız bitirdik. Yakın zamanda inşallah oralarında açılışlarını yapacağız. Böylelikle toplamda 6 okulu Denizli'mize kazandırmış olacağız. Denizli Ticaret Odamız guru duyulması geren bir noktada. 2021 yılından bu yana katıldığımız Dünya'daki odalarının yıldızlanması sisteminde Denizli Ticaret Odamız vermiş olduğu hizmetlerler 5 yıldıza sahip" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 50'nin üzerindeki faizlerle kar elde edemeyiz"

Kobilerin finansmana ulaşmasının kolaylaşması gerektiğini ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bankaların kredi büyümesine izin vermesi gerekiyor. Komilerimiz krediye ulaşmakta zorluk yaşıyor. Bunun diğer yansıması ise bizlere maliyetlerin yükselmesi. Merkez Bankası faizleri düşürüyor ama bankalar buna uymuyor düşürmüyor. Merkez Bankasının kararına saygı duyarak bankalarda faizleri düşürsün. Yüzde 53 yüzde 55'lerde bizlerin kredi kullanmasına imkan yok. Yüzde 50'nin üzerindeki faiz oranlarıyla hiçbir işletmenin kar etmesi mümkün değil" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti

Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

Tabelayı indirdi, serveti götürdü
İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla aydınlatıldı

İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla çözüldü
Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu

Uğurcan'dan çok kötü haber
Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım

Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı

Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Kameraya imza atan Messi'nin zor anları

Messi'nin zor anları
title