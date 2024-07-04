Üye Girişi
Haberler

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bozüyük'teki Anaokulu İnşaatını İnceledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden TOBB Anaokulu'nu inceledi. Hisarcıklıoğlu, incelemelerin ardından meslek komiteleri istişare toplantısına katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden TOBB Anaokulu'nu inceledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan protokol ile "154 İlçeye 154 Okul" projesi içerisinde yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bozüyük Anaokulu binasında incelemelerde bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, firma yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasına geçen Hisarcıklıoğlu, burada meslek komiteleri istişare toplantısına katıldı. Hisarcıklıoğlu'nun Anaokulu incelemelerine, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Bilecik ve Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları eşlik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bilecik Bozüyük Eğitim Ekonomi Güncel Haberler

'Bozkurt' soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

"Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

 Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

 Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon

Bakmadan Geçme

Bülent Ersoy kimdir? Bülent Ersoy hayatı ve biyografisi! Bülent Ersoy kaç yaşında, nereli? 4-5 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Seray Sever kimdir? Seray Sever hayatı ve biyografisi! Seray Sever kaç yaşında, nereli? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eski Köye Yeni Adet filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KÖFN grubu dağılıyor mu? Grup üyelerini birbirlerini neden sildi, ne oldu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi? GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ 2024 KYK YURT BAŞVURU TARİHİ | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak ? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Temmuz Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?
Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık

Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title