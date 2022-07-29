TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Banka Kredilerine Ulaşmak Zorlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Banka Kredilerine Ulaşmak Zorlaştı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Banka Kredilerine Ulaşmak Zorlaştı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor” dedi.

 - Güncelleme:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından firmaların banka kredilerine erişiminde yaşadığı zorlukla ilgili açıklama yaptı.

Hisarcıklıoğlu, "Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Türkiye'nin her il ve ilçesinden bankalara yönelik şikayetler artıyor. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor. Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyorum" dedi.

ANKA / Ekonomi

Türkiye Banka Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title