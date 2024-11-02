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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de Özel Eğitim Okulu Açılışına Katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de Özel Eğitim Okulu Açılışına Katıldı
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali sırasında Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını yaptı. Hisarcıklıoğlu, ülkede eğitim yatırımlarına devam ettiklerini belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de okul açılışına katıldı.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali'ne katılmak üzere Balıkesir'e gelen Hisarcıklıoğlu, Edremit'te TOBB tarafından yaptırılan Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını yaptı.

Daha sonra Edremit Ticaret Odası'nda gazetecilere açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, eğitime yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, "81 ilimizde okullarımızı tamamladık. Şimdi ilçelerimiz de başladık. 162 ilçede okullarımızın neredeyse büyük bir çoğunluğunun açılışlarını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Ekonomi
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