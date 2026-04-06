TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılını kutladı.

Hisarcıklıoğlu, AA'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

AA'nın 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Anadolu Ajansının 106'ncı yaşını içtenlikle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ilk ve resmi haber ajansı AA'nın, kuruluş yıllarında, Milli Mücadele'nin haklılığını içeride ve dışarıda duyurmak gibi çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini, Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına ve Cumhuriyet devrimlerine tanıklık ederek, resmi açıklamaları ve Meclis kararlarını halka duyurduğuna işaret etti.

AA'nın bir asrı aşan bu anlamlı yolculukta halkın haber alma hakkını ve hürriyetini sağlamasıyla her bir vatandaş için çok değerli ve zaruri bir kurum olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Günümüzde 13 dilde yayın yapan, uluslararası marka kimliğine sahip, tecrübeli bir ajans olarak faaliyetlerini sürdüren Anadolu Ajansı, hepimiz için bir övünç kaynağıdır. Dünyanın en etkili ve saygın haber ajansları arasında gösterilen Anadolu Ajansı, en hareketli bölgelerdeki sıcak gelişmeleri anında abonelerine aktarması, özellikle haberciliğin zor olduğu coğrafyalardan geçtiği haber ve güçlü görselleriyle, basınımızın amiral gemisi konumundadır."

Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası adına, kendilerini Türkiye'nin her köşesinden ve dünyadan anında haberdar eden AA'nın yeni yaşını, başta AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz olmak üzere bütün personelin nezdinde kutladı.