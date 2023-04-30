Üye Girişi
Haberi Paylaş
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Ekonomi Haberleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda işçi ve işverenin çalışma hayatının birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki asli unsuru olduğunu vurgulayarak, "Bizler emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşımın esas alındığı bir medeniyetin mensuplarıyız. Daha güzel ve daha müreffeh günler görmek istiyorsak bunun yolu birlik ve beraberlikten geçer. Türk iş dünyası adına alın terleriyle ülkemizin, çocuklarımızın geleceğine büyük katkılar koyan bütün emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye 1 Mayıs Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title