TOBB Başkanı: Dünyanın en değerli arazisi cep telefonu ekranları - Haberler

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, dünyada 7 milyar insan ve 20 trilyon dolarlık pazarın, bir tek tuşun ardında olduğunu belirterek, e-ticaretin önemine dikkat çekti. Dünyanın en değerli arazisi olarak cep telefonlarının ekranlarını gösteren Hisarcıkloğlu, "Önemli olan bu değerli arazide yer kapabilmektir. Eskiden, en işlek caddede mağaza, market sahibi olmak önemliydi. Şimdi, cep telefonu ekranında yer alabilmek çok önemli" dedi.

Antalya'da 'Birlikten Güçlü Ticarete' sloganıyla düzenlenen Batı Akdeniz Ticaret Buluşması'nın kapanış oturumu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan oda, borsa, SİAD'lar, valilikler, belediyeler ve üniversiteler gibi kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen Batı Akdeniz Ticaret Buluşması, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. İki gün süren büyük buluşmada, networking ve B2B görüşmeleri, Devlet Destekleri Zirvesi, Santek Yat İmalat Sektörü Buluşması, E-Ticaret Sokağı ve söyleşilere yer verildi. Kapanış oturumuna TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra ATSO Başkanı Davut Çetin, üç ilin oda, borsa ve SİAD başkanları ile üniversiteler, kamu kurumları ve iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, 5 bakanlık, 6 kamu kurumu, 3 il valileri, belediye başkanları, 12 oda ve borsa, Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği, Esnaf Odaları Birliği, 17 SİAD, 4 sektörel dernek, kadın ve genç girişimciler kurulları ve bölge üniversitelerinin bu ticaret şenliğinde yer aldığını söyledi. Antalya, Burdur ve Isparta'nın et ve tırnak gibi iç içe olduğunu belirten Çetin, "Batı Akdeniz Ticaret Buluşmaları her şeyden önce bu birlikteliğin en güzel ifadesi olmuştur. Üç ilin iş insanları için networking toplantıları düzenledik. Bilişim, turizm ve gıda, ihracat alanında B2B etkinlikleri organize ettik. Bundan sonra networking veya ağ-küme oluşturmayı hem dijital hem fiziksel olarak kalıcı ve sürekli hale getireceğiz" dedi.