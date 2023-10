TOBB Başkanı: Deprem Hatay'da istihdama en olumsuz etkiyi gösterdi

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Depremin istihdama en olumsuz yansıdığı il Hatay olmuştur. Hatay'da özel sektörde çalışan sayısı yüzde 35 azalmıştır. Geçen sene 165 bin olan kayıtlı istihdam bu sene 107 bine düşmüştür" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep Sanayi Odası tarafından Uluslararası Göç Örgütü'nün katkılarıyla hazırlanan 'Üretim Sektörünün Deprem Etki Analiz ve Raporlama Çalışması', Ankara'da TOBB Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Raporda, depremden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay illerinde üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile çalışanlarının depremden etkilenme durumları ortaya konularak, sanayilerin yeniden canlandırılması için çözüm önerileri sunuldu.

'YOL HARİTASI OLUŞTURACAK'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bölge ekonomisinin ve istihdamının yeniden canlandırılması için yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Devlet ve millet olarak sağlanan yardımlar elbette önemli, gerekli ve değerlidir. Öte yandan deprem bölgesindeki insanların, üretim ve ticaret yaparak kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamamız da gerekmektedir" dedi.

Bölgedeki 4 ilden gelen istihdamla ilgili son rakamların dikkat çekici olduğunu, çarpıcı bir azalış yaşandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Depremin istihdama en olumsuz yansıdığı il Hatay olmuştur. Hatay'da özel sektörde çalışan sayısı yüzde 35 azalmıştır. Yani her 3 kişiden 1'i artık çalışmamaktadır. Geçen sene 165 bin olan kayıtlı istihdam bu sene 107 bine düşmüştür. Demek ki 58 bin kişi işten ayrılmış veya işini kaybetmiştir. Kahramanmaraş'ta özel sektörde çalışan sayısı yüzde 29 azalmıştır. Çalışan sayısı 147 binden 104 bine düşmüştür. Malatya'da 95 binden 71 bine gerilemiştir. Yani her eskiden çalışan her 4 kişiden biri artık çalışmamaktadır. Adıyaman'daki özel sektör istihdamı da 55 binden 48 bine inmiştir. Şehirlerimizi ayağa kaldırmanın yolu, ekonomiyi yeniden canlandırmaktan geçmektedir" diye konuştu.

Raporun deprem bölgesindeki sanayi için bir yol haritası oluşturacağını belirten Hisarcıklıoğlu, "Hem kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenler sıralanmış, yerel ve bölgesel kalkınmaya yönelik somut politika adımları hazırlanmış hem de kurumlarımız için ne tür adımlar atılması gerektiğine ilişkin yapıcı öneriler belirlenmiştir" ifadelerini kullandı. (DHA)