Mert Taşar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Adana Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Taşar, Adana'nın girişimcilik faaliyetlerini artırmak ve uluslararası arenada söz sahibi olmasını sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Adana Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığı'na Mert Taşar seçildi. Başkan Taşar, ekip dayanışmasının en güzel örneğini sunacaklarını vurguladı.

TONN Adana Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığı seçimlerini Mert Taşar kazandı. Taşar, ilk açıklamasında müjde verirken; sanayi ve tarım kültürü, girişimcilik ruhu ve genç nesillerin iş dünyasındaki etkinliğiyle öne çıkan Adana'nın Türkiye'nin en büyük G3 Girişimcilik Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını vurguladı. İktisadi kalkınmada önemli bir pay sahibi olan girişimcilerin ülke ekonomisine katkı sağlarken Adana'nın da uluslararası arenada söz sahibi olması için büyük bir emek harcıyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Adana Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığı'na seçilen Mert Taşar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında böyle onurlu bir göreve layık görülmenin heyecan verici olduğunu bildirirken, görev süresi boyunca Adana'da girişimcilik faaliyetlerinin artırılması için yoğun bir çaba sarf edeceklerini belirtti.

"ADANA'YA HAYIRLI OLSUN"

Bu sözlerin ardından ilk icraatını da açıklayan Başkan Mert Taşar, "Göreve geldiğimiz andan itibaren ekip arkadaşlarımızla beraber her yıl TOBB, Gen Türkiye ve Habitat öncülüğünde düzenlenen Türkiye'nin en büyük G3 Girişimcilik Zirvesi'nin Adana'nın ev sahipliğinde yapılması için girişimlerde bulunduk. Bunun sonucunda 2024 G3 Girişimcilik Zirvesi'nin şehrimizde yapılacak olması bizleri gururlandırdı. Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim" diye konuştu.

"GİRİŞİMCİLER İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

TOBB Adana Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığı'na seçilmiş olmanın gururuyla ilk müjdesini paylaşan Başkan Taşar, Adana'da geçmişten bu yana var olan girişimcilik ruhunun artırılması, potansiyelinin açığa çıkarılması için Adana Valiliği başta olmak üzere, kentteki Odalar ve Borsa ile, belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli ve uyum içerisinde çalışacaklarını vurguladı. Başkan Taşar, "Böylelikle girişimlere iş kurma ve işlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli faaliyetleri gerçekleştireceğiz" dedi.

HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Hedeflerinin, 'Adana'nın girişimcilerini geliştiren, destekleyen, etkili programları şehrin ev sahipliğinde yaparak ve politikalar belirleyip uygulayarak Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak' olduğuna işaret eden Başkan Taşar, "Tüm İcra kurulu arkadaşlarımla beraber hareket ederek şehrimizi tüm platformlarda en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.