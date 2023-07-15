TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği şirketlerin büyüklüğü ve öz kaynakları arttı

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında TMSF tarafından kayyım olarak görevlendirilen 620 şirketin aktif büyüklüğü yüzde 197 büyüme göstererek 117,7 milyar TL'ye ulaştı. Öz kaynak toplamı ise yüzde 209 artışla 53,7 milyar TL oldu. Şirketlerin cirosu ve karı da önemli ölçüde arttı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) 2016'dan itibaren kayyım olarak görevlendirildiği 620 şirketin aktif büyüklüğü yüzde 197 büyüme ile 117,7 milyar TL'ye, öz kaynak toplamı da yüzde 209 artışla 53,7 milyar TL'ye ulaştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TMSF, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında sahipleri ya da yöneticileri gözaltına alınıp tutuklanan Türkiye'nin 35 ilinden toplam 620 şirkette kayyım olarak görev yapıyor. Farklı sektörlerde bulunan bu şirketler, ağırlıklı olarak mobilya, altın ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Fon ayrıca, 84 şirkete pay kayyımı, 104 gerçek kişinin de mal varlıklarına kayyım olarak atandı.

TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği 93 şirketin tasfiye ve sicilden terkine ilişkin hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançonun hazırlanması işlemlerinin başlatılmasına karar verildi, ayrıca 30 şirketin de tasfiye işlemleri tamamlanarak ticaret sicilinden terkin edildi.

620 şirketin öz kaynak toplamı 2 kattan fazla arttı

TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği 620 şirketin aktif büyüklüğü Fon'a devir tarihleri itibarıyla 39,6 milyar TL iken, bu rakam 31 Mart 2023 itibarıyla yüzde 197 büyüme ile 117,7 milyar TL'ye, öz kaynak toplamı da yüzde 209 artışla 17,4 milyar TL'den 53,7 milyar TL'ye ulaştı.

31 Aralık 2021'de 48,54 milyar TL olan şirketlerin cirosu, geçen yılın sonunda yüzde 90 artış göstererek 92,15 milyar TL seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde şirketlerin karı da yüzde 131 artışla 8,99 milyar TL'ye ulaştı.

Halihazırda TMSF yönetimi altındaki söz konusu şirketlerde 27 bin 185 kişi istihdam ediliyor.