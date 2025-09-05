Haberler

TMSF, Maydonoz Döner'i Satışa Çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner'i satışa sundu. 2.8 milyar lira muhammen bedelle gerçekleştirilecek ihale, 15 Ekim'de yapılacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner'i satışa çıkardı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Fonun kayyum olarak atandığı Somca Gıda, Altı G Gıda, Sümer Entegre Et, Enerca Gıda ve Deta Ambalaj şirketlerinin mal, hak ve varlıkları birleştirilerek oluşturulan "Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışa sunuldu.

Grup, franchise sistemiyle çalışan Maydonoz Döner restoran zinciri ile My Fried Chicken tavuk restoran zincirini kapsıyor. TMSF'nin kayyumluğu döneminde açılan 27 yeni şubeyle grubun şube sayısı 400'e yaklaştı.

İhale için uluslararası bağımsız değerleme şirketi tarafından belirlenen muhammen bedel 2 milyar 801 milyon lira olarak açıklandı.

Son teklif verme tarihi 14 Ekim saat 16.00 olarak belirlenirken, ihale 15 Ekim'de saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkezinde yapılacak.

Satış, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.???????

