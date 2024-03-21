TMSF, Markantalya AVM'nin taşınmazlarını satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak görevli olduğu Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Markantalya AVM'nin kule binasındaki 3 taşınmaz ile menkullerin satış sürecini tamamladı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, müflis Asya Katılım Bankası AŞ, tek talipli olarak girdiği ihalede muhammen bedel olan 72 milyon 500 bin lira teklif verdi.

İflas masası tarafından yönetilen ve Kadıahmetoğulları Grubu'nun en büyük alacaklısı durumunda olan müflis Asya Katılım Bankası, daha önce düzenlenen ihalede de Markantalya ve Isparta Meydan AVM'den oluşan ticari iktisadi bütünlüğünü, alacaklarına karşılık olarak 3 milyar 950 milyon lira bedelle satın almıştı.

Bir şirketin iflası durumunda varlıklarının toplu olarak değerlendirilip dağıtılması sürecini yönetmekle görevli olan yapı olan iflas masası, genellikle iflas mahkemesi tarafından atanıyor, iflas eden şirketin alacaklılarının haklarını korumak ve adil bir şekilde dağıtım yapmakla sorumlu oluyor.

İflasın yönetimi sürecinde önemli rol oynayan iflas masası, müflis şirketin mal varlığını değerlendirip, alacaklılara ödemeleri yapıyor ve diğer ilgili işlemleri gerçekleştiriyor. İflas masasının aldığı kararlar iflas hakiminin onayından geçiyor.