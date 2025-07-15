TMSF, Hakmar ve Tatbak'a Kayyum Atadı

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddia edilen Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak markalarına mahkeme kararıyla kayyum olarak görevlendirildi. Şirketler, yeni yönetimle kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak markasıyla faaliyet gösteren şirketlere mahkeme kararıyla kayyum olarak görevlendirildi.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifresi amacıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunmasını teminen şirketlerin yeni yönetimleri oluşturuldu ve çalışmalara başlandı.

TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiği şirketler, internet siparişleri başta olmak üzere kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
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