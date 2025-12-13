Haberler

TMSF, Habertürk TV'nin satıldığı iddialarının asılsız olduğunu duyurdu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Habertürk TV'nin satıldığına dair sosyal medyada yayımlanan haberlerin gerçek olmadığını duyurdu. TMSF, tüm satış işlemlerinin resmi olarak ilan edildiğini belirtti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Fon'un mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV'nin satıldığını iddia eden sosyal medya haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TMSF'den yapılan açıklamada, Habertürk TV'nin satıldığı iddialarının asılsız olduğu kaydedildi.

Açıklamada, TMSF'nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV'nin satıldığını öne süren sosyal medya haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "TMSF, ilgili mevzuat çerçevesinde bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirmektedir. Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF'nin internet sitesindeki satış ilanlarının takip edilmesi önemle rica olunur." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
