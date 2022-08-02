TMSF, Erol Aksoy'un ABD'deki dairesini sattırdı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Erol Aksoy aleyhine New York'ta açılan davayı kazanması sonrası bu ismin gönderdiği paralarla alındığı anlaşılan dairenin satışı gerçekleşti.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, hapis cezası kesinleşince yurt dışına kaçan eski bankacı Erol Aksoy'un kaçırdığı paralarla kızı Eda Aksoy'a New York'ta bir apartman dairesi satın aldığın tespit edilmiş, bunun üzerine ABD'de girişilen hukuk mücadelesi kazanılmıştı.

Fonun ABD'de birlikte çalıştığı avukatlar, Erol Aksoy'un Britanya Virjin Adalarında kurulu şirketinden oğlu Kerim Aksoy ve kızı Eda Aksoy'un ortak olduğu Searock Holding adına para yolladığını belgeleriyle ispat etti. Erol Aksoy'un gönderdiği 1,9 milyon dolarla bir gayrimenkul alındığının anlaşılması üzerine, New York'taki söz konusu apartman dairesinin TMSF'ye devri için dava açıldı.

New York'taki mahkeme, paranın kaynağı konusunda çelişkili hikayeler anlatan Erol Aksoy ve kızı Eda Aksoy'un güvenilir tanık olmadıklarına yer vermiş ve kararda "Bu koşullar, Eda'nın ve Erol'un tanık olarak güvenilirliklerini ortadan kaldırmaktadır." ibaresine vurgu yapmıştı.

Yapılan değerleme sonucunda New York'taki dairenin fiyatı 1 milyon 470 bin dolar olarak tespit edildi. Apartman dairesi, 1 milyon 751 bin dolara bir ABD vatandaşına satılarak, para TMSF hesaplarına aktarıldı.

TMSF'nin, hukuka aykırı işlemleriyle kamuya zarar veren bu kişilerin hem yurt içinde hem de yurt dışındaki varlıklarının izini sürmeye devam ettiği bildirildi.