TMSF, E Data-R2 Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkarıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), E Data Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve R2 Servis Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Teknolojiler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verdi. Muhammen bedeli 103 milyon lira olan bütünlük, ihaleyle satılacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) "E Data-R2 Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışa çıkarıldı.

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, E Data Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve R2 Servis Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Teknolojiler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Muhammen bedeli 103 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 13 Eylül 2023'te saat 14.30'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.