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TMSF'den lüks araç ihalesi

AA - Uğur Aslanhan - Ekonomi
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TMSF'den lüks araç ihalesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), aralarında Bentley, Porsche ve Mercedes gibi markaların bulunduğu 9 lüks araç için yarın ihale gerçekleştirecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), aralarında Bentley, Porsche ve Mercedes gibi markaların bulunduğu 9 lüks araç için yarın ihale gerçekleştirecek.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Fon, Bentley, Porsche ve Mercedes gibi markaların da aralarında yer aldığı 9 araç için satış ihalesi düzenleyecek.

Toplam muhammen bedeli 12 milyon 640 bin TL'yi bulan araçlar için TMSF'nin İstanbul'daki binasında yarın gerçekleştirilecek ihalenin ayrıntılarına Fon'un internet sitesinden ulaşılabilecek.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Porsche, Bentley, Tragger, Ekonomi, Haberler

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