Üye Girişi
Haberler

TMSF, Bursa'da büyük arsaları satışa çıkardı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki toplam 165 bin metrekareden fazla büyüklüğe sahip üç arsayı satışa çıkardı. Muhammen bedel 2 milyar 450 milyon lira olarak belirlendi. İhale 4 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki toplam 165 bin metrekareden fazla büyüklüğe sahip üç arsayı satışa çıkardı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, arsalar için muhammen bedel 2 milyar 450 milyon lira olarak belirlendi.

TMSF'nin mülkiyetinde bulunan üç arsanın satışı için düzenlenecek ihale, Fon'un İstanbul'daki merkezinde 4 Haziran'da gerçekleştirilecek. İhaleye katılacakların 31 Mayıs'a kadar gerekli belgelerle birlikte ihale şartnamesini TMSF'ye teslim etmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Osmangazi Bursa Ekonomi Güncel Haberler

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

 Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model

Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model

 Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz

Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz

 Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title