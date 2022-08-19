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TMSF, Akfel Gaz ihalesinde gelen teklifi onaylamadı

TMSF, Akfel Gaz ihalesinde gelen teklifi onaylamadı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu, Akfel Gaz ihalesinde gelen teklifi onaylamadı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu, Akfel Gaz ihalesinde gelen teklifi onaylamadı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, TMSF tarafından satışa çıkarılan "Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"ne gelen teklif uygun bulunmadı.

TMSF Fon Kurulu, söz konusu ihaleyle ilgili nihai kararını verip süreci sonlandırdı.

Kaynak: AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Ekonomi Haberler

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