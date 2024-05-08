TMSF, Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü İhale Takvimini Erteliyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takvimini erteledi.

Ertelemeye ilişkin duyuru, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre TMSF, bilgi odasından yararlanmak için son günü 6 Mayıs tarihinden 24 Haziran tarihine, son başvuru tarihini 7 Mayıs saat 16.00'dan, 25 Haziran saat 16.00'ya, ihale tarihini 8 Mayıs saat 11.00'den 26 Haziran saat 11.00'e ve yapılması halinde pazarlık tarihinin 10 Mayıs saat 11.00'den 28 Haziran saat 11.00'e uzatılmasına karar verdi.