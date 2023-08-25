TMSF, Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 102 Milyon Lira Bedelle Satışa Çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 102 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. İhaleye katılmak için 10 milyon 200 bin lira teminat yatırılması ve 26 Eylül saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 102 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TMSF ilanına göre, Akbulut Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'ye ait mal, hak ve varlıklardan Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen "Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihale edilecek.

Muhammen bedeli 102 milyon lira olarak belirlenen bütünlüğün ihalesinde, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 10 milyon 200 bin lira teminat yatırılması ve 26 Eylül saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor.

İhale, 27 Eylül 2023'te saat 11.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.