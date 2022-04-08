TMSF, 500 milyon TL ve 19 milyon TL muhammen bedelli taşınmazları satışa çıkardı - Haberler

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TMSF, 500 milyon TL ve 19 milyon TL muhammen bedelli taşınmazları satışa çıkardı

AA - Uğur Aslanhan - Ekonomi
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TMSF, 500 milyon TL ve 19 milyon TL muhammen bedelli taşınmazları satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Kocaeli'de muhammen bedelleri 500 milyon TL ve 19 milyon TL taşınmazlar için satış ihalesi açtı.

KOCAELİ (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Kocaeli'de muhammen bedelleri 500 milyon TL ve 19 milyon TL taşınmazlar için satış ihalesi açtı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, E-5 karayoluna cephesi olan ve Kartepe ilçesinde bulunan 3 bin 741 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz ile 211 bin 557 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın yüzde 98 payı 500 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İstanbul'a yaklaşık 45 dakika mesafede ve Cengiz Topel Havalimanı'na oldukça yakın konumda yer alan arsalar, bölgede proje geliştirmeye uygun büyüklükteki nadir parsellerden olmasıyla dikkati çekiyor.

Öte yandan; TMSF, Gebze'de bulunan 4 bin 713,99 metrekare ve 11 bin 14,79 metrekare büyüklüğündeki arsaları da 19 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkaracak.

İhaleler, 12 Nisan'da saat 10.00 ve 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türk Lirası, Kocaeli, E 5, Ekonomi, Haberler

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