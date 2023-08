TMO Seyitgazi'de Hububat Alımında Rekor Kırdı

- TMO hububat alımında rekor kırdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde hububat alımı yapan Toprak Mahsulleri Ofisi günlük bin tonla son yılların en yüksek rakamına ulaşıp rekor kırdı.

Yaz aylarının gelmesiyle hububat ürünlerinin hasadına başlanıldı. Ürününü hasat eden üreticiler satış işlemlerine başladı. Yağışlardan dolayı verimin bir hayli yüksek olduğu harman döneminde Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ton başına buğdayda 8 bin250 lira artı bin lira prim, arpada ise 7 bin lira artı 500 lira prim olarak fiyatlar açıklandı. Harman döneminde yaşanan yoğunluktan dolayı randevu alamayan çiftçiler endişeye kapılsa da yapılan düzenleme ile bu sorun ortadan kalktı. TMO Eskişehir Şube Müdürlüğü Seyitgazi Alım Noktasında da son yılların en yoğun alımı gerçekleştiriliyor. Bahse konu bölgede geçtiğimiz yıl günde 250 ton hububat alınırken bu yıl bu rakam 4 katlanarak bin tona çıktı. Öyle ki Toprak Mahsulleri Ofisi ilçede istif için 67 dönüm alan kiraladı. Yaşanan verim artışı Eskişehir ve bölgenin rekoru olarak nitelendirildi.

Yaşanan sevindirici verim hakkında konuşan Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, "Önceki yıllara göre hububat ekiminde yüzde 15'lik bir artış. Verimde ise yağışların iyi olmasından dolayı yüzde 35-40'larda verim artışı söz konusu. 30 Haziran itibariyle TMO alım noktasında üreticilerimizin gördüğünüz gibi alımları gerçekleştirilmektedir. Geçen yıl 2022 yılı içerisinde günlük 250 ton gibi bir rakam gerçekleştiriliyordu. Toplamda da harman sezonu boyunca 5 bin tonluk bir alım gerçekleşmişti. Bu sene ise bu yaklaşık 250 ton 4 katı gibi bir rakama çıkartıldı TMO ile görüşmelerimizde. Şu an günlük bin ton civarında alım gerçekleştiriliyor. Şu an hem Seyitgazi tarihinin hem Eskişehir TMO alım tarihinin rekor seviyesine ulaşılmış durumda" dedi.

"Alım faaliyetimiz devam etmekte"

TMO alım noktasında işlemlerin sorunsuz bir biçimde ilerlediğine dikkat çeken Başkan Erdem, şöyle devam etti;

"Yani şu an aksaksız bir şekilde alım faaliyetimiz devam etmekte. Üreticilerimiz de ziyadesiyle memnunlar bu işten. Randevu sistemine göre günlük bin ton alım gerçekleştiriliyor. Randevularda ilk başta evet, gerçekten bir yoğunluk vardı. Ama üreticilerimiz hemen tarladan biçtiği gibi getirmek istiyor. Haliyle ilk başta bir yoğunluk oldu. Burada yani randevu alamama gibi durumlarla karşılaşan çiftçilerimiz olmuş olabilir. Ama yapılan çalışmalar neticesinde bu randevu sorun da çözülmüş durumda, şu an aksaksız bir şekilde devam ediyor. Tabii burada eğer TMO bu şekilde alım gerçekleştirmemiş olsaydı şu an piyasada buğday 5-6 TL bantlarında ama TMO aralıksız ve arttırarak bu alımını devam ettirdiği için şu an piyasada TMO fiyatlarına doğru yaklaşmaya başladı. Bu da üreticilerimizi rahatlatacak diye düşünüyorum."

"TMO olmasa çiftçi perişan"

Hasadını bitiren Seyitgazi çiftçilerinden Mehmet Çorapsız ise, "Verim normaldi, yağışlarımız geldi. Geri senelere göre iyi mahsullerimiz. Yani silolarda pek aksaklık görmedim, hiç sorun olmadı. Arpaları da geldik yıktık. Buğdaylarda da sorun olmadı. TMO olmasa çiftçi perişan. Buğdayları da dün verdim. Bana tonunu 8 bin 200 liradan yazdılar. Bin TL de bunun desteği var, toplamda 9 bin 200 TL geliyor. Bu fiyatlar tüccar 5 bin - 5 bin 500 TL civarlarında geziyor. Arada büyük bir fark var. Devlet ve TMO olmasa bu sorunlar çok kötü. Yani yeterli ya şu an için yeterli. Daha piyasaya göre devletin aldığı çok farklı. En az tonda 2 bin TL fark var" diye konuştu.