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TMO, Sandıklı'da Arpa ve Buğday Alımlarını Sürdürüyor

Ekonomi Haberleri

Sandıklı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Kızılören ve Hocalar ilçe merkezi ile köylerindeki üreticilerden arpa ve buğday alım çalışmalarını sürdürüyor. Günlük 500 tona yakın alım yapan TMO, bünyesindeki siloların dolmasıyla kiralanan açık cezaevinin bahçesinde arpa ve buğday siloları oluşturulmaya başlandı. Şu ana kadar 10 bin tona yakın arpa ve buğday alımı yapıldığı öğrenildi.

Sandıklı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Kızılören ve Hocalar ilçe merkezi ile köylerindeki üreticilerden arpa ve buğday alım çalışmalarını sürdürüyor.

Günlük 500 tona yakın alım yapan TMO, bünyesindeki siloların dolmasıyla kiralanan açık cezaevinin bahçesinde arpa ve buğday siloları oluşturulmaya başlandı.

Şu ana kadar 10 bin tona yakın arpa ve buğday alımı yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi Ekonomi Haberler

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