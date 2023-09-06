TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu'da fındık alımlarına devam ediyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, ofisin fındık alımı yapmaya başladığı ilk günlerde üreticilerin yoğun bir talep gösterdiğini ancak serbest piyasada artan fındık fiyatlarının ardından bu yoğunluğun azaldığını açıkladı. TMO'nun, günlük ortalama 35 ton fındık alımı yaptığını belirten Akça, Bugün itibari ile Ordu ilinde TMO, 500 ton civarında bir fındık alımı yaptı dedi.

Ordu'da, TMO alımlarını sürdürüyor. 21 Ağustos'ta randevu sistemini açmasının ardından 28 Ağustos'ta kentte 82,5 TL'den fındık alımlarını başlatan ofise, ilk günlerde üreticiler rağbet gösterse de, bu durum serbest piyasada fındık fiyatlarının yükselişe geçmesi ile değişti. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, üreticilerin serbest piyasada fındık fiyatlarının artacağını düşündüklerini belirterek, ürünlerini satmamak için beklediklerini söyledi.

'SON GÜNLERDE TMO'YA TALEP AZALDI GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Hasat öncesinde üreticilerin kafasında oluşan fındık fiyatı karşılığında mahsullerini satmak istediğini belirten Akça, 21 Ağustos itibari ile TMO'nun bu sene için randevu sistemi açılmıştı. 28 Ağustos'ta da 'bismillah' dedik, ilk ürünleri TMO depolarına almaya başlamıştı. İlk 1 hafta içerisinde TMO'ya hakikaten vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi vardı. Serbest piyasada oluşmayan fiyatlar neticesinde de vatandaşların tercihi TMO oldu. Özellikle serbest piyasada fındık fiyatları yukarıya doğru bir eğilim içerisinde. Bu nedenle son günlerde TMO'ya talep azaldı gibi görünüyor. Her gün gelip depoları kontrol ediyoruz. Günlük 80-100 kişi arasında randevu alan üreticilerimiz olsa da, en fazla 30 üretici randevusuna sadık kalarak ürün getiriyor. Diğer vatandaşlarımız ürününü artık satmama eğilimi gösteriyor diye konuştu.

'TMO, 31 ARALIK'A KADAR ALIMLARINA DEVAM EDECEK'

TMO'nun üreticilerin garantörü olduğunu kaydeden Akça, TMO her ne olursa olsun 31 Aralık'a kadar açık kalacak ve alımlarına devam edecektir. Üreticilerimiz TMO'yu tercih ederlerse alımlarda hiçbir sıkıntı olmayacak ve üreticinin talepleri kesinlikle karşılanacaktır ifadelerini kullandı.

'BUGÜNLERDE TMO GÜNLÜK 30 TON CİVARINDA BİR ALIM YAPIYOR'

TMO'nun bugüne kadar 500 ton fındık alımı gerçekleştirdiğini söyleyen Akça, şöyle konuştu, TMO ilk günlerde günlük 70-80 ton ürün alıyordu depolarına. Bu günlük alım miktarı 3-5 gün daha sürdü. Fakat serbest piyasada fındık fiyatlarının yükselme eğiliminden bu yana da TMO'ya olan talep azaldı. Bugünlerde TMO günlük 30 ton civarında bir alım yapıyor. Ben bu miktarın önümüzdeki günlerde de düşeceğini tahmin ediyorum. Çünkü serbest piyasada TMO'nun bugün alım yaptığı fiyatın üstünde alım yapan tüccarlar, manavlar, sanayiciler var veya TMO fiyatlarına yakın fiyatlar var. Dolayısı ile üreticilerimizin de kafasında oluşturdukları bir fiyat var aslında. Bu fiyatı bekledikleri için hem serbest piyasaya hem de TMO'ya fındık getirmediklerini düşünüyorum. Bugün itibari ile Ordu ilinde TMO 500 ton civarında bir fındık alımı yaptı.

ÜRETİCİLER ALIMLARDAN MEMNUN

TMO'ya fındık getiren üreticilerden Mustafa Avcı, 950 kilogram fındık getirdim. Ürünümü satmak için sıramın gelmesini bekliyorum. TMO'nun piyasada olması çok iyi. Eğer TMO piyasada olmasa, tüccar fındık fiyatlarını daha fazla düşürür. TMO'nun devrede olması ile birlikte tüccarlar da TMO ile yarışmaktadır dedi.

'TMO, BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR DESTEK'

Fındık üreticisi Mustafa Tanrıverdi ise, TMO, bizim için çok büyük bir destek. Tüccara karşı bizi koruyucu bir müessese. Tüccar her zaman TMO'ya karşı ürünleri ucuz almakta. Üreticileri incitmektedir. TMO'nun desteklemesi üreticiler için büyük bir nimet. Bu bakımdan biz TMO'nun piyasada olmasından memnunuz dedi.

Öte yandan serbest piyasada fındık fiyatları 80 ile 85 lira arasında işlem görüyor. (DHA)