TMO'nun Yenişehir'deki alımları çiftçiye ekstra para kazandıracak

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde alımlarına devam eden TMO'nun ödeyeceği para ve devlet desteği ile çiftçinin cebine 80 milyon liraya yakın ekstra para girecek.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde alımlarına devam eden TMO'nun ödeyeceği para ve devlet desteği ile çiftçinin cebine 80 milyon liraya yakın ekstra para girecek.

Yenişehir ilçesinde alımlara başlayan Toprak Mahsulleri Ofisinin tüm zamanların en yüksek alımını yapması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, "Toprak Mahsulleri Ofisi ilçemizde alımlara temmuz ayı başında başlamıştı. TMO Yenişehir'de sınırları zorlama noktasında alım yapmakta, çiftçimizin mağdur olmasını engelleme konusunda çalışıyor. Geçtiğimiz yıl 6 bin 500 ton alım yapılmıştı. Şuana kadar alınan ürün tonu 5 bin 500 tondur. Sezon sonuna kadar bu rakamın 20 bin ton civarında olması bekleniyor. TMO ilçemize gelmeden önce özel sektör 4,5 lira ile 5 lirasında arasında alım yaparken, TMO 8 lira 25 kuruştan alım yapıyor. Buna 1 lira devlet desteği de eklenince bu rakam 9 lira 25 kuruş oluyor. 20 bin ton kilo bazında 20 milyon kilo yapar. Üreticimiz mahsulünü 4 lira ucuza verseydi. 20 milyon kiloda kilo başına 4 lira zarar edecek bu rakam toplamda 80 milyon lirayı bulacaktı. Çiftçimizin kazanması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

Başkan İleri, " İlçemizin istek ve beklentilerinin çözümü konusunda her zaman bizlerin yanında olan AK Parti Genel Başkanvekilimiz Bursa milletvekilimiz Efkan Ala'ya, İl Başkanımız Davut Gürkan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA