TMO kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta başlayacak - Haberler

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TMO kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta başlayacak

TMO kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta başlayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta randevulu olarak başlayacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta randevulu olarak başlayacak.

TMO'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla TMO kabuklu fındık alım fiyatlarını hasat dönemi öncesinde açıkladığı hatırlatıldı.

Duyuruya göre, 2022/2023 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, kilogram başına Giresun kalite için 53 lira, Levant kalite için 52 lira ve Sivri kalite için 51 lira olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının üreticilere vereceği alan bazlı, mazot ve gübre destek ödemeleri ile birlikte ortalama fiyat kilogram başına 54 lira olacak. Yüksek randımanlı fındığa randıman farkı ilave edilecek.

Her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlayan TMO, kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta randevulu olarak başlayacak.

Üreticiler, 15 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi üzerinden randevularını alabilecek.

TMO'ya ürün teslim ederken üreticilerin rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya özen göstermeleri gerekiyor.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

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