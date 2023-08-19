TMO İskilip'te 26 Bin Ton Hububat Alımı Yaptı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), İskilip ilçesinde 26 bin ton hububat alımını tamamladı. İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, TMO yönetici ve çalışanlarına teşekkür etti.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) İskilip ilçesinde toplam 26 bin ton hububat alımı yaptığı bildirildi.

İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe yaptığı yazılı açıklamada, TMO'nun ilçede alım sürecini tamamladığını belirtti.

Efe, "İskilip'te TMO alımı bitirdi. Çok şükür kazasız belasız 58 günde 2 bin 750 çiftçimizden toplam 26 bin ton hububat alımı yapıldı. Emeği geçen TMO yönetici ve çalışanlarına İskilipli çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.