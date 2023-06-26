TMO, Hububat Satış Fiyatlarını Açıkladı

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 2023/2024 satış sezonu için hububat fiyatlarını belirledi. Ton başına makarnalık buğdayda 10 bin 200 TL, ekmeklik buğdayda 9 bin 350 TL ve arpada 7 bin 725 TL olarak belirlendi.

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat satış fiyatlarını; ton üzerinden makarnalık buğdayda 10 bin 200 TL, ekmeklik buğdayda 9 bin 350 TL ve arpada 7 bin 725 TL olarak belirledi.

TMO Genel Müdürlüğü, sanayici ve hububat ticareti ile sektörüne yönelik 2023/2024 satış sezonu hububat fiyatlarını belirledi. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ?"Kuruluşumuzca 21 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan açıklama ile yeni sezonda üreticilerimizden aldığımız ürünlerin, alım fiyatının üzerine her türlü maliyet ilave edilmek suretiyle satış fiyatımızın tespit edileceği, sanayicilerimizin ve hububat ticareti ile iştigal eden sektörün bu hususu dikkate alarak ihtiyaçlarını hasat döneminde temin etmelerinin uygun olacağı duyurulmuştur. Hasat ve ürün arzının yoğun olduğu bu süreçte, üreticilerimiz ve sektörün bilgi sahibi olmalarını teminen 2023 yılında hasat edilen ve önceki yıllardan devreden buğday ve arpa stoklarımız için 2023/24 satış sezonu başında uygulanacak satış fiyatlarımız; ton üzerinden makarnalık buğdayda 10 bin 200 TL, ekmeklik buğdayda 9 bin 350 TL, arpada 7 bin 725 TL olarak belirlenmiştir" denildi.