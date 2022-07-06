TMO hububat alımını Kurban Bayramı tatili döneminde de sürdürecek - Haberler

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TMO hububat alımını Kurban Bayramı tatili döneminde de sürdürecek

AA - Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
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TMO hububat alımını Kurban Bayramı tatili döneminde de sürdürecek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alımlarına Kurban Bayramı tatili döneminde de devam edecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alımlarına Kurban Bayramı tatili döneminde de devam edecek.

TMO'dan yapılan açıklamada, hasadın yoğunlaştığı bugünlerde üreticilerin mağduriyet yaşamaması için hububat alımlarına bayramda da devam edileceği belirtildi.

TMO tarafından belirlenen takvime göre, resmi tatil günlerinde de alım yapılacağı vurgulanan açıklamada, söz konusu günler şöyle sıralandı:

"8 Temmuz Cuma (Arife günü), 11 Temmuz Pazartesi (Bayramın 3. günü), 12 Temmuz Salı (Bayramın 4. günü), 13 Temmuz Çarşamba, 14 Temmuz Perşembe, 15 Temmuz Cuma. Ayrıca, pazar gününe denk gelen 17-24 ve 31 Temmuz günleri de alım yapılacak."

Açıklamada, alımların randevulu yapılacağı anımsatılarak, randevuların internet üzerinden (https://www.tmo.gov.tr/) veya TMO iş yerlerine bizzat başvurarak alınabileceği bildirildi.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi Kurban Bayramı Ekonomi Haberler

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