TMO Gümüşhacıköy'de 22 Bin Ton Hububat Alımı Yaptı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Gümüşhacıköy ilçesinde toplam 22 bin ton hububat alımı gerçekleştirdi. Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, alım sürecinin tamamlandığını belirtti ve TMO'ya teşekkür etti.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Gümüşhacıköy ilçesinde toplam 22 bin ton hububat alımı yaptığı bildirildi.

Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO'nun ilçede alım sürecini tamamladığını belirtti.

Çolak, "Gümüşhacıköy'de 2 bin 21 çiftçi, 22 bin ton hububatı TMO'ya teslim etti. Çok şükür bu sezonu da kazasız belasız bitirdik. Emeği geçen TMO yönetici ve çalışanlarına Gümüşhacıköy çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.