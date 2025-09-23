Haberler

TMO'dan Haciz Açıklaması: Gerçeği Yansıtmıyor

Güncelleme:
Toprak Mahsulleri Ofisi, buğdaylara haciz uygulandığına dair haberlerin doğru olmadığını, hacizlerin yalnızca ilgili firmanın borçlarına karşılık olduğunu açıkladı.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı, habere konu haciz işlemleriyle Kurumun herhangi bir ilgisi bulunmadığı ifade edildi.

TMO ile ilgili firma arasında 7 Ocak'ta imzalanan peşin satış sözleşmeleri kapsamında buğday bedelinin firma tarafından Kuruma eksiksiz ödendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu firmanın bankalara ve çeşitli şirketlere olan borçları nedeniyle firmanın Kurumumuzdan olan buğday alacağına, Mardin ve Şanlıurfa icra müdürlüklerince haciz uygulanmıştır. Dolayısıyla haciz işlemleri Kurumumuza ait stoklara değil, yalnızca ilgili firmanın borçlarına karşılık buğday alacaklarına yöneliktir. Kurumumuz, süreci titizlikle takip etmekte ve tüm yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmektedir."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Haberler.com
