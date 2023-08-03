TMO çiftçilerin ürünlerini almaya devam ediyor

SİVAS Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çiftçilerin ürünlerini almaya devam ediyor. Tarladaki ürününü hasat eden çiftçiler, TMO'dan sıra alarak alım merkezlerinde ürünlerini satıyor.

Sivas'ta hasat sezonunun açılmasıyla birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi'nde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Tarlasında yetiştirdiği hububat ürünlerini hasat ederek TMO alım merkezine getiren çiftçiler, sırasını bekleyerek ürünlerini satıyor.

TMO'ya gelen çiftçilerin ürünlerinden numuneler alınıyor. Alınan numuneler üzerinde çeşitli analizler yapılarak değerinde satın alınıyor. Bu çerçevede TMO'nun alım merkezinde arpa üreten çiftçilerin ürünleri alınırken, Sivas'taki kamu kurumları paydaşlığında kurulan Sivas Teknik Tarım, Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş.'de ise buğday alımı yapılıyor. Alım kıstaslarına uyan buğday ve arpalar kantarda tartılarak depolanıyor.

"Devletimizin gücünü bir kez daha gördük"

Alım merkezlerine ürün getiren Hacı Ömer Gülmez, kolaylıkla sıra aldığını ifade ederek, "Allah Devletimize zeval vermesin. Devletimizin gücünü bir kez daha gördük. Arpamı teslim ettim. Fiyatı da iyi, Rabbim bereket versin. Bugün yine gördük ki Ofis; çiftçinin karagün dostu" dedi.

"Üreticilerimiz rahat bir şekilde ürünlerini teslim edebilirler"

Toprak Mahsulleri Ofisi Sivas Baş Müdürü Ercan Bakırtaş, üreticilerin ürünlerini rahatlıkla TMO'ya teslim edebileceklerini söyleyerek "Her yıl olduğu gibi bu yılda hazırlıklarımızı yaptık üreticilerin ürünlerini almak üzere. Bu alanda üreticilerin arasını alıyoruz, SİVATAŞ alanında da üreticilerimizden gelecek olan makarnalık, ekmeklik, yulaf ve tritikaleleri alacağız. Bu sene hasat yeni yeni başladı ve yoğun bir hasat sezonu bekliyoruz. Bu konuda her türlü hazırlığımızı yaptık. Bakanımızın ve genel müdürümüzün verdiği talimatlar doğrultusunda üreticimizin Çiftçi Kayıt Sistemide belirtilen ürününün tamamını bizim kriterlerimize uyduğu sürçe alacağız. Çalışmalarımız devam ediyor, noktalarımız aktif. Üreticilerimiz rahat bir şekilde ürünlerini teslim edebilirler" dedi.

"Randevularda herhangi bir sıkıntı yok"

Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, TMO'nun randevu sisteminde hiçbir sorun olmadığından bahsederek, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da hasadımız başladı. Sivas'ta hasat en son olduğu için hem buğdayın hem arpanın hasadı devam ediyor. Şuanda biçerdöverlerimiz biçiyor ve Ofislerimiz hizmet vermeye başladı. Bu sene yağışların bol olmasıyla rekoltemiz yükselmeye başladı ama kalitede düşüş oldu. Çok yağış olması ve çiftçimizin ilaç kullanamaması pas hastalığı oldu ve kalitede düşüş görüldü. TMO'nun açtığı noktalarda alımlar başladı. Randevularda herhangi bir sıkıntı yok "diye konuştu.