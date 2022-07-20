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TMO Boyabat'ta arpa ve buğday alıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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TMO Boyabat'ta arpa ve buğday alıyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) çiftçilerden çeltik dışında buğday ve arpa alımlarına başladı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) çiftçilerden çeltik dışında buğday ve arpa alımlarına başladı. Yaklaşık 600 ton yapılan alımlar Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek.

Türkiye'nin önde gelen çeltik üretim bölgelerinden olan Boyabat'ta TMO'nun açtığı ofis ile çiftçilerden çeltik alımları devam ederken arpa ve buğday üreten çiftçiler de unutulmadı. Boyabat Belediye Meclis Üyesi İsa Bağcı, yaklaşık 600 ton alım yapıldığı ve alımların Temmuz ayı sonuna kadar süreceğini ifade etti.

Alım fiyatlarına ilişkin bilgiler veren Ak Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından buğday için ton başına 6 bin 450 TL artı bin TL teşvik ücreti olmak üzere toplam 7 bin 450 TL ödenecek. Arpa içinse ton başına 5 bin 700 TL artı 500 TL teşvik ücreti olmak üzere toplam 6 bin 200 TL ödeme yapılacak" diye konuştu.

Alımların başladığı günden itibaren TMO'ya üreticilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Maviş, TMO'nun alım fiyatlarının üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını da sözlerine ekledi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Boyabat Sinop Ekonomi Haberler

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