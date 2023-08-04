TMO Beypazarı Ajans Müdürlüğü Hububat Alımını Sürdürüyor

TMO Beypazarı Ajans Müdürlüğü, Tacettin ofisi, Nallıhan, Göynük ve Eymür TMO şeflikleri aracılığıyla günlük 1200 tona kadar hububat alımına devam ediyor. Şu ana kadar 60 bin tonu aşkın hububat alımı gerçekleştirildi.