TMO Beypazarı Ajans Müdürlüğü Hububat Alımını Sürdürüyor
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TMO Beypazarı Ajans Müdürlüğü, Tacettin ofisi, Nallıhan, Göynük ve Eymür TMO şeflikleri aracılığıyla günlük 1200 tona kadar hububat alımına devam ediyor. Şu ana kadar 60 bin tonu aşkın hububat alımı gerçekleştirildi.
TMO Beypazarı Ajans Müdürlüğü hububat alımını sürdürüyor.
TMO Ajans Müdürlüğüne bağlı yeni açılan Tacettin ofisi, Nallıhan, Göynük ve Eymür TMO şeflikleri aracılığıyla alımlara devam etti.
Günlük alım limitlerini 1200 tona çıkaran TMO Beypazarı Ajans Müdürlüğü, şu ana kadar 60 bin tonu geçkin hububat alımında bulundu.
Çiftçilerin hububatı damperli araçlarla getirmeleri istendi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Ekonomi