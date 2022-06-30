TMO alım fiyatlarının ton başına buğdayda 400 lira, arpada ise 200 lira artırılmasına ve "Hububat Alım Primlerinin" Temmuz ayından itibaren...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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TMO alım fiyatlarının ton başına buğdayda 400 lira, arpada ise 200 lira artırılmasına ve "Hububat Alım Primlerinin" Temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verildi.
TMO alım fiyatlarının ton başına buğdayda 400 lira, arpada ise 200 lira artırılmasına ve "Hububat Alım Primlerinin" Temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi