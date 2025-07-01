TMO, 2025 Hububat Alım Ödemelerine Başladı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO'nun 2025 yılı hububat alım ödemelerine başladığını duyurdu. 11 Haziran'a kadar teslim edilen ürünler için toplam 1 milyar 63 milyon lira ödeme, üreticilerin hesaplarına aktarılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), 2025 yılı hububat alım ödemelerine bugün itibarıyla başladığını belirterek, "11 Haziran'a kadar teslim edilen ürünler için 1 milyar 63 milyon lira ödeme, üreticilerimizin hesaplarına aktarılıyor." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, TMO'nun bu yılın hububat alımlarına ilişkin paylaşım yaptı.

TMO'nun, 2025 yılı hububat alım ödemelerine bugün itibarıyla başladığını bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle 11 Haziran'a kadar teslim edilen ürünler için 1 milyar 63 milyon lira ödeme, üreticilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Bundan sonra ödemeler periyodik olarak devam edecek. Hayırlı ve bereketli olsun."

Yumaklı'nın paylaşımında, üreticilerin ödemelerini yarından itibaren çekebileceği ve ödemesi yapılan üreticiye SMS ile bilgilendirme yapılacağı da aktarıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
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