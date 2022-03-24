TMKŞ ikinci Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracını başarıyla tamamladı

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) tarafından, Fibabanka'nın kullandırdığı genel tüketici kredilerini seküritize etmek için gerçekleştirilen 532,8 milyon TL'lik Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı başarı ile tamamlandı.

TMKŞ'den yapılan açıklamaya göre, ihraç için toplamda 1,3 milyar TL ile ihraç tutarının 2,5 katı talep geldi.

İhraç A ve B grubu olarak en kısa vade 32 en uzun vadede 362 gün olacak şekilde toplamda 7 farklı tertip olarak tasarlandı. A Grubu kıymetler AAA ve B Grubu kıymet ise AA+ olmak üzere JCR tarafından en üst seviyeden yatırım yapılabilir notu aldı.

Risk ölçümlerinin yatırımcılar nezdinde kazandığı güven ihraca ilgiyi artırdı

Açıklamaya göre, ikinci ihraca yoğun ilgi gelmesinin en önemli sebebi TMKŞ'nin risk ölçümlerinin yatırımcılar nezdinde kazandığı güven oldu. 13 Ocak'ta gerçekleştirilen ihraçla menkul kıymetleştirilen kredilerdeki tahsili gecikmiş oran on binde 15 olarak gerçekleşti.

İhraç edilen VDMK'ların getirisi, kredilerin ödenme performansı ve kredilerden gelecek nakit akışlarının nemalandırma faizine göre değişecek şekilde tasarlandı. Bu sayede, Mart 2022 itibarıyla tahsilattaki nakit akışı ve nemalandırma beklentisinin yüzde 8 üzerinde gerçekleşmesi sağlandı ve yatırımcıya önemli bir ek getiri potansiyeli sunuldu.

Modellenen şekilde nakit akışı ve nemalandırmanın devam etmesi ile 27 Temmuz'da itfasının gerçekleştirileceği bu ürünün getirisinin yüzde 40'nın üzerinde olacağını gören yatırımcılar ikinci ihraca büyük bir ilgi gösterdi.

Geniş yatırımcı portföyü

Talebin 975 milyon TL'si kurumsal yatırımcılardan, 223 milyon TL'si nakdini değerlendirdiği enstrümanları çeşitlendirmek isteyen ticari kurumlardan ve 120 milyon TL'si bankalardan geldi. Tasarlanan VDMK'lar sayesinde bankalar vadesinin sonuna kadar bilançolarında tuttukları kredileri menkul kıymetleştirerek, bilançolarının daha esnek ve dayanıklı hale gelmesini sağlayabiliyor. Yatırımcılar ise bu ürünler vesilesiyle kredilerin getirilerini portföylerine alabildikleri için yüksek getiri elde edebiliyor.

TMKŞ, varlığa dayalı menkul kıymet ihracına yönelik farklı kaynak kuruluşlar ile genel tüketici kredileri dışında yeni ürünler için çalışmalarına devam ediyor ve yıl içinde yeni ihraçları gerçekleştirmeyi hedefliyor.