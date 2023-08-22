TMB Başkanı Erdal Eren, "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde konuştu Açıklaması

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, savaşın ardından Ukrayna'nın yeniden inşasında aktif rol üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.

Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sheraton Otel'de düzenledikleri "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türk firmalarının zorlu coğrafyalardaki otoyollar, havaalanları, raylı sistemler, endüstriyel tesisler gibi çok çeşitli projeyi, yüksek kalitede, uygun maliyetlerle ve planlanan zamanda hayata geçirdiğini söyledi.

Yabancı ülkelerde yapılan inşaatlarda hiçbir hasarın tespit edilmediğini bildiren Eren, "Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine ilişkin hedeflerimizi bir süre önce, kısa vade için 30 milyar dolara yükseltirken, orta vade için 50 milyar dolar olarak belirlemiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizlere duyduğu güvenle orta vadeli hedefimizi 75 milyar dolara çıkarmamız gerektiği talimatını verdiler. Çalışmalarımızı bu talimat çerçevesinde sürdürüyoruz. Orta vadede hedeflenen rakamlara erişeceğimizden kuşku duymuyoruz." dedi.

Eren, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sektörde yarattığı kayıplara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Savaşın ardından Ukrayna'nın yeniden inşasında aktif rol üstlenmeye hazırız ve bu konuda gerek Ukrayna gerek ülkemiz makamlarıyla yakın temaslarımız sürmektedir. Hatta bazı üyelerimiz Ukrayna'dan gelen acil taleplerle savaş şartlarında bile şantiyeler kurup çalışmaya başlamış bulunuyorlar. Öte yandan, savaşın mecbur bıraktığı sıkıntılar ve daralma dışında herhangi bir sorun yaşamadığımız Rusya'da da faaliyetlerimizi eski seviyelerine çıkarmayı, işbirliğimizi daha da ileri götürmeyi arzuluyoruz."

"Irak'a müteahhitlik ziyareti düzenleyeceğiz"

Savaş nedeniyle oluşan açığı, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerindeki yeni projelerle telafi etme çabasında olduklarını belirten Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin sahip oldukları finansman imkanlarını da düşünerek, bu ülkelerle işbirliğimizi, rekabete maruz kaldığımız üçüncü ülkeleri kapsayacak şekilde çok yönlü geliştirmeye gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Körfez ülkeleri ziyareti bizim girişimlerimizin sonuca ulaşması bakımından son derece destekleyici olmuştur. Faaliyetlerimizin yoğun olduğu bir diğer komşumuz Irak'a gelecek hafta, Sayın Ticaret Bakanı'mız başkanlığında bir müteahhitlik heyeti ziyareti düzenleyeceğiz. Üstleneceğimiz altyapı ve üst yapı projeleriyle Irak'ın kalkınmasına katkıda bulunmak bizler için öncelikli bir hedef durumundadır. Ayrıca, firmalarımız son dönemde, Balkanlar'dan başlamak üzere, Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerini artırma gayreti içine girmişler ve bu konuda da önemli başarılara imza atmışlardır. Bugün itibariyle, Slovenya'da, Romanya'da, Polonya'da her biri milyar dolara ulaşan ve finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan projeleri başarıyla gerçekleştirmekteyiz."

"Teminat mektubu temininde büyük sıkıntı içindeyiz"

Eren, teminat mektubu sorununa da değinerek, şunları kaydetti:

"Maalesef bizler yurt dışındaki ihaleler için teminat mektubu temini konusunda büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Türk bankaları tarafından verilen teminat mektuplarının ihale takip ettiğimiz ve yoğun olarak faaliyette bulunduğumuz ülkelerde doğrudan kabul görmesi konusunda desteğinize muhtacız. Teminat mektuplarımızın kontr-garantisi için mecbur bırakıldığımız üçüncü ülke bankaları gerek talep ettikleri yüksek komisyon miktarları, gerek açıklaması olmayan olumsuz dönüşleri ile önümüze ciddi engel olarak çıkmaktadırlar."

Devletin yetkili makamlarının bilgisi dışında yeterli ehliyeti ve gücü olmadığı halde yurt dışına giden firmaların, Türk müteahhitliği imajına zarar vermesi endişesini taşıdıklarına da işaret eden Eren, "Bu amaçla, yurt dışına açılmak isteyen firmaların yetkinliğinin denetlenerek belgelendirileceği bir akreditasyon sistemine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu sistemin, kamu-özel sektör işbirliğiyle belirlenecek mali, teknik ve performansa dayalı objektif kriterler çerçevesinde, Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde ve bünyesinde hayata geçirilmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.