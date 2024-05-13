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TMB Başkanı Erdal Eren: Müteahhitler Yurt Dışı Faaliyetlerine Odaklanacak

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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan tasarruf tedbirlerinin ardından müteahhitlerin 2024 yılında yurt dışı faaliyetlerine odaklandığını belirtti. Eren, kamu projelerinde tamamlanan projelere öncelik verileceğini ve yeni başlanmış projelerin ilerlemesinin yavaş olacağını ifade etti.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Cumhurbaşkanlığınca daha önce yayımlanan tasarruf tedbirlerinin ardından 2024 yılında müteahhitlerin yurt dışı faaliyetlerini ön plana aldıklarını ifade etti.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığının 2024-2026 dönemine ilişkin yatırım programı hazırlıklarıyla ilgili yayımladığı genelgede, tasarruf tedbirleri kapsamında, zorunlu haller dışında 2024 yılı yatırım programına yeni proje alınmayacağının bildirildiğini hatırlatan Eren, "Bu nedenle 2024 yılında müteahhitlerimiz yurt dışı faaliyetlerini ön plana almışlardır." ifadesini kullandı.

Eren, bugün açıklanan paket ile kamu projelerinde yüzde 75'i tamamlanan projelere öncelik verileceğine işaret etti.

İhalesi yapılmış veya henüz yeni başlanmış projelerin ilerlemesinin ise yavaş olacağının öngörüldüğünü kaydeden Eren, bu nedenle kamu projelerinde şartsız tasfiye hakkının getirilmesinin kamuya iş yapan müteahhitler için önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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